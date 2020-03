Wie reagierst du, wenn du ein Nacktbild bekommst?

Der Bundesrat hat Mitte März den Lockdown verhängt und das öffentliche Leben in der Schweiz weitestgehend stillgelegt. Das wirkt sich auch auf unsere Sexualität aus. Da Bars, Restaurants und Kinos bis auf Weiteres geschlossen haben, ist es derzeit schwierig, neue Leute kennenzulernen. Wie Dating-Plattformen berichten, soll das Online-Dating derzeit boomen.

Doch einigen reichen die Chats über die Dating-Portale anscheinend nicht. Wie junge Frauen erzählen, weichen einige Männer auf Social-Media-Plattformen wie Snapchat oder Instagram aus, um dort Sexting zu betreiben. Die Folge: Eine Flut an ungefragten Nacktbilder, sogenannten Dickpics, während der Corona-Krise.

