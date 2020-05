Paid Post

Elektromobilität – wenn es kracht, dann am besten zu Greco

Was tun, wenn das Elektro- oder Hybridauto einen Unfallschaden hat? Man bringt es in einen der modernsten Fachbetriebe der Schweiz. Die unter anderem von Tesla zertifizierte Greco Carrosserie + Spritzwerk AG in Sirnach hat sich auf die Reparatur von Fahrzeugen mit Hochvolttechnik aller Marken spezialisiert. Adriano & Francesco Greco, Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitinhaber in zweiter Generation, im Interview.