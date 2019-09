«Die Glühbirnen machen mich orange»

Über den orangen Haut-Teint des US-Präsidenten Donald Trump wird viel gerätselt. Einige glauben, er komme von zu vielen Solarium-Besuchen, andernorts heisst es, er könne von zu viel Selbstbräuner stammen oder gar ein Symptom einer Krankheit sein.

Nun hat sich Trump zum ersten Mal selbst zu seiner Hautfarbe geäussert. Er glaubt, zu wissen, woran es liegt, dass er oft so orange aussieht: Schuld seien die Glühbirnen, wie «The Hill» berichtet.

President Trump: "The light bulb. People said what's with the light bulb. I said here's the story, and I looked at it. The bulb that we're being forced to use. Number one, to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. And so do you. The light is the worst." pic.twitter.com/Hb4nu5xk5t