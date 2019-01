«Die Mädchen hatten keine Fluchtmöglichkeit»

Beim Brand in einem Escape Room sind in Polen fünf Mädchen gestorben. Ein 25 Jahre alter Mann wurde nach Angaben der Ermittler zudem mit schweren Verbrennungen ins Spital gebracht.

Noch ist unklar, wie es zum Feuer kommen konnte. Im Vordergrund der Untersuchung steht eine mangelhafte Elektroinstallation. Auch ungenügende Sicherheitsvorkehrungen könnten zum Brand geführt haben.

Die 15-jährigen Mädchen feierten in der Freizeiteinrichtung im nordpolnischen Koszalin ein Geburtstagsfest, wie Innenminister Joachim Brudzinski dem Privatfernsehsender TVN24 sagte. Die Mädchen waren Klassenkameradinnen und gut befreundet. Lokale Zeitungen haben nun die Namen der Opfer veröffentlicht.

Überprüfung angeordnet

Die Mädchen hatten offenbar keine Chance zu überleben: «Grund für die Tragödie war das Fehlen einer Fluchtmöglichkeit», sagte Leszek Suski, Kommandant der Feuerwehr, zu der Nachrichtenagentur PAP. Der Escape Room habe über keine Evakuierungsroute verfügt. Die Mädchen seien vermutlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.

Nach dem Drama in Koszalin kündigte der Innenminister Brudzinski eine Überprüfungen der Brandschutzmassnahmen in allen Escape-Räumen in Polen an.

Diese sollten bereits am Samstag beginnen, hiess es. Unterdessen wurde bekannt, dass die Betreiber solcher Angebote in Polen bislang keine besonderen Genehmigungen der Feuerwehr einholen müssen.

