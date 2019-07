«Es ist die schlimmste Liebesgeschichte»

Nach einem Doppelmord in der kanadischen Provinz British-Columbia prüft die Polizei mögliche Verbindungen zu einem weiteren Todesfall und dem Verschwinden von zwei jungen Männern. Die kanadische Polizei bestätigte am Montag, dass eine 24-jährige US-Amerikanerin und ihr australischer Freund vergangene Woche im Norden der Provinz erschossen wurden.

Chynna Deese und der 23-jährige Lucas Fowler seien Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sagte Polizeisprecherin Janelle Shoihet bei einer Pressekonferenz. Das Paar war durch Kanada gereist und wurde vergangene Woche tot am Rand einer Landstrasse aufgefunden. Die Polizei startete am Montag einen Zeugenaufruf, um einen Mann zu finden, mit dem Fowler am Tag vor der Tat gesprochen hatte. Dieser Mann sei «kein Verdächtiger», betonte Polizeisprecherin Shoihet. Die Ermittler wollten ihn lediglich befragen.

Zweiter Mordfall

Shoihet sagte zudem, es werde die «Möglichkeit einer Verbindung» zwischen dem Doppelmord und dem Tod eines Mannes untersucht, dessen Leiche in rund 470 Kilometern Entfernung gefunden wurde. Der Leichnam des etwa 50 Jahre alten Mannes war am vergangenen Freitag in einer abgelegenen Region zwei Kilometer entfernt von einem ausgebrannten Pick-up gefunden worden.

Von den 18 und 19 Jahre alten Fahrern des Autos fehlt seit Donnerstag jede Spur. Bryer Schmegelsky und Kam McLeod würden derzeit als vermisst gelten, sagte Shoihet.

Die Polizeisprecherin bezeichnete es als «ungewöhnlich», dass es zum selben Zeitpunkt zwei Ermittlungen dieser Art im Norden von British-Columbia gebe. Es sei möglich, dass die Fälle – der Doppelmord sowie der Tod des Mannes und das Verschwinden der jungen Männer – zusammenhingen. Shoihet rief die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf.

«Heute bin ich als Vater eines Mordopfers hier»

Der Tod des 23-jährigen Lucas Fowler hat in seiner Heimat Australien grosse Betroffenheit ausgelöst – zumal sein Vater selbst ranghoher Polizist im Bundesstaat New South Wales ist. Stephen Fowler reiste nach dem Tod seines Sohnes nach Kanada und nahm am Montag an der Polizeipressekonferenz teil. «Ich bin ein erfahrener Polizist», sagte er. «Aber heute bin ich als Vater eines Mordopfers hier.»

Sein Sohn sei zuletzt um die Welt gereist und habe «die schönste Zeit seines Lebens» erlebt, sagte Fowler. «Während dieser Reise hat er Chynna kennengelernt und sie sind ein unzertrennliches Paar geworden. Es ist eine Liebesgeschichte, die ein tragisches Ende gefunden hat. Es ist die schlimmste Liebesgeschichte von allen.»

