«Für 10 Dollar prüfe ich, ob dein Partner dich betrügt»

Für eine Handvoll Dollar bekommt man im Netz alles, was das virtuelle Herz begehrt: von einem Like für einen Insta-Post bis zu einem abschätzigen Kommentar an den Ex oder einer guten Referenz für den Lebenslauf. User auf Twitter bieten die schrägsten Dienstleistungen an, um ihr Budget aufzubessern.

Die Transaktionen werden über den Bezahldienst Venmo abgewickelt, eine App, bei der es, im Unterschied zu Paypal, reicht, wenn der Benutzer seinen Namen angibt.

Aus einem Witz wurde ein ernstes Geschäft

Den Trend ins Leben gerufen hat laut «Buzzfeed News» die 24-jährige Keani Jury aus Waianae, Hawaii, als sie vor einer Woche auf Twitter schrieb: «Venmo mir 20 Dollar und ich kommentiere ‹Bäh› unter das Selfie eines Feindes, zehn Dollar dafür, dass ich prüfe, ob dein Mann dich betrügt, und fünf Dollar für Bilder meiner Füsse.»

Venmo me $20 and I’ll comment “ew” on an enemies selfie

$10 to msg your mans and see if he’s cheating

$5 for some feet pics — keani 🐉 (@keanileigh) January 3, 2019

Was sie ursprünglich als Witz gemeint hatte, wurde rasch ernst: Nicht nur beauftragten sie vier Personen, abzuklären, ob ihr Partner sie betrügt, Jury wurde auch dafür bezahlt, drei fremden Menschen Fotos ihrer Füsse zu schicken und zwei Hasskommentare an Ex-Partner zu posten.

Inzwischen haben andere User das Geschäftsmodell der 24-Jährigen kopiert. So bietet etwa Yahra Valle an, für drei Dollar «alle deine Fotos zu liken». Fünf Dollar kostet es, wenn man mit Sara Rochester knutschen möchte. Weitere Twitter-Userinnen sind bereit, für 20 Dollar ihre Gedanken zu teilen, eine würde Fotos ihres zahnlosen Lächelns zeigen, nachdem sie bei einem Unfall am Neujahrsfest die Vorderzähne verloren hat.

If you wanna make out Venmo me 5 bucks and we can. — Sara Rochester (@Why_so_SARious) January 6, 2019

I broke my two front teeth to kick off 2019 so venmo me for pics because Im crying and trying to find an emergency dental surgeon pic.twitter.com/h57YNYRxas — smooth jamz klee (@Hoggiiee) January 1, 2019

