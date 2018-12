«Ich dachte, die Welt geht unter»

Eigentlich wollte der Tessiner Salvatore ein paar ruhige Weihnachtstage in seinem Heimatdorf auf Sizilien verbringen. Doch das Epizentrum des Erdbebens, das am Mittwoch auf den Ausbruch des Vulkans Ätna folgte, lag direkt zwischen Trecastagni und Viagrande, wo sich Salvatore befindet.

«Es war schrecklich, alles wankte und wir befürchteten, dass es einen noch grösseren Erdstoss geben würde und die Welt untergehen könnte.» Mit diesen Worten erzählt Salvatore vom Moment, als Mittwochnacht um 3.18 Uhr ein Beben der Stärke 4,8 auf Catania traf. Die Menschen hätten ihre Häuser verlassen und seien auf die Strasse gerannt.

Als auch in Salvatores Haus eine Wand einbrach, stürzte auch seine Familie ins Freie. «Wir hatten Angst, dass alles herunterkommen würde, und gingen hinaus zum Dorfplatz. Es war wirklich sehr kalt, aber die Hilfe kam zum Glück fast sofort.»

«Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher»

28 Leichtverletzte, 370 Obdachlose und zahlreiche schwer beschädigte Gebäude: Das ist die Bilanz der Erdstösse, die Sizilien über Weihnachten erschüttert haben. Die Obdachlosen wurden in Hotels, Sporthallen und Schulen untergebracht.

Salvatore sagt denn auch: «Glücklicherweise geht es uns gut, was man von anderen Leuten nicht sagen kann.» In Viagrande fühlt er sich dennoch nicht mehr sicher. «Wir gehen hinunter nach Catania. Wir werden bis am 6. Januar in Sizilien bleiben, aber jetzt haben wir Angst.» Der Schaden am Haus macht ihn traurig, schliesslich habe ihnen der Bau viel abverlangt.

