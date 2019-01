«Sie hat mir fast den Schädel gespalten»

Die Axt-Attacke machte 2017 Schlagzeilen, weit über Newtown, Australien, hinaus. Evie Amati (26), früher Karl Amati, dröhnte sich nach einem schlecht gelaufenen Tinder-Date voll: Sie konsumierte Ecstasy, Cannabis und Wodka – eine verheerende Mischung, erst recht, weil Amati noch immer eine Hormontherapie machte und auch Antidepressiva nahm.

Ihren Frust liess sie zunächst in den sozialen Medien raus: «Eines Tages werde ich richtig viele Menschen töten», postete sie am 7. Januar um 1.13 Uhr. Oder: «Menschen sind nur fähig, zu zerstören, zu hassen und deswegen ist es das, was ich tun werde.»

Zwei Kilogramm schwere Axt

Etwa zu dieser Zeit machte sich Ben Rimmer auf den Heimweg. Er war zuvor mit Freunden unterwegs gewesen und beschloss, in einem 7-Eleven-Laden einen Zwischenhalt einzulegen, um etwas zu essen zu kaufen.

Er stand bereits an der Kasse an, als Amati den Laden betrat. Schwarz gekleidet, in Shorts und ärmellosem Shirt, trug sie fast beiläufig eine zwei Kilogramm schwere Axt bei sich.

Amati drehte erst eine Runde im Laden, ging dann auf Rimmer zu und sprach ihn an. «Ich nahm die Axt nicht wirklich wahr», erzählt Rimmer gegenüber News.com.au. Aber nachdem die beiden ein paar Worte gewechselt hätten, habe ihn ein ungutes Gefühl beschlichen.

Rimmer wandte sich von Amati ab, um zu zahlen. In diesem Moment schlug sie ihm die Axt mit voller Wucht ins Gesicht. «Hätte ich mich nicht weggedreht, hätte sie meinen Schädel frontal gespalten.» Die Ärzte bestätigten später, dass Rimmer ohne seine Reaktion des Wegdrehens tödliche Hirnverletzungen erlitten hätte.

«Platte im Orbitalboden spüre ich bis heute»

Als Rimmer zu Boden fiel, ging Amati auf eine Frau los, schlug ihr mit der Axt auf den Kopf und versuchte, als diese zu Boden ging, sie noch einmal zu treffen. Sie verfehlte sie nur knapp und verliess den Laden. Überwachungskameras fingen Amati ein, wie sie mit der blutüberströmten Axt über einen Parkplatz ging. Bevor die Polizei sie in einem Garten aufgriff, attackierte sie mit der Axt einen Obdachlosen. Den Beamten gegenüber tat sie so, als sei sie bewusstlos.

Rimmer wurde in der Zwischenzeit schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Ärzte operierten ihn sechs Stunden lang. Mehrere Metallplatten kamen zum Einsatz. «Die Platte im Orbitalboden spüre ich bis heute. Die Nerven in meinem linken Auge werden für immer taub bleiben und ich werde immer Zuckungen im Gesicht haben.»

«Das alles ist für sie sehr gut gelaufen»

Umso mehr frustriert ihn das Urteil wegen versuchten Mordes in drei Fällen, das das Gericht jetzt im Falle von Amati gesprochen hat: Neun Jahre Gefängnis, davon viereinhalb Jahre auf Bewährung.

Amatis Anwalt konnte glaubhaft darlegen, dass seine Klientin sich nicht an die Tat erinnerte, zur Tatzeit nicht voll zurechnungsfähig und mit Drogen vollgepumpt war und wegen ihrer Geschlechtsumwandlung unter psychischen Problemen litt. «So kommt sie 2021 wieder frei», sagt ein verbitterter Rimmer. «Das alles ist für sie sehr gut gelaufen, vielleicht besser, als sie selbst gedacht hatte.»





