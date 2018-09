«Sie wählen dich nur, weil du verkrüppelt bist»

Chiara Bordi will ein Vorbild sein: Die Gymnasiastin aus der Stadt Tarquinia, 90 Kilometer nördlich von Rom, wird diesen Montagabend bei der Miss-Italia-Wahl auftreten. Bordi trägt seit einem Töffunfall vor fünf Jahren eine Beinprothese. In einem Facebook-Post, in dem ihre Schwester Francesca die Bewohner von Tarquinia aufforderte, beim Telefon-Voting für Chiara zu stimmen, schrieb eine Userin: «Sie werden dich nur wählen, weil du verkrüppelt bist.»

Die Schülerin liess sich das nicht gefallen. «Mir mag ein Bein fehlen, Ihnen aber fehlen ein Herz und ein Hirn. Meiner Meinung nach sind das die zwei einzigen Dinge, die zählen», konterte die 18-Jährige auf Social Media. Hinter der hasserfüllten Botschaft erkenne sie nur «Frustration und Unzufriedenheit». Es sei nicht ihr erstes Interesse, die Miss-Wahl zu gewinnen, es gehe ihr vor allem darum zu zeigen, «dass das Leben immer schön ist, und dass uns ein Schicksalsschlag zu noch stärkeren Menschen macht.»

Antwort auf Hass-Post macht sie noch beliebter

Bordi stellte bereits bei der Wahl zur Miss Etruria ihre Beinprothese ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wie «Il Fogliettone» berichtet. Dafür erntete sie viel Lob. Sie selber sagte kürzlich in einem Interview, sie wolle mit ihrem Auftritt beim Schönheitswettbewerb «Vorurteile und Stereotype bekämpfen. Ich denke, ich habe vielen Menschen mit Behinderung Mut gemacht, sich der Welt so zu zeigen, wie sie sind.»

Solidarietà a Chiara, grande esempio di coraggio. Con le sue parole ha messo a tacere cattiverie e ignoranza. Un forte abbraccio e un in bocca al lupo per #MissItalia pic.twitter.com/uMlCYUYEoc — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) September 16, 2018

Bordis Reaktion auf den boshaften Facebook-Kommentar hat jetzt eine Welle der Sympathie ausgelöst: «Mit deinen Worten lässt du Bosheit und Ignoranz verstummen», schrieb ihr Lorenzo Fontana, Italiens Minister für Familie und Gleichstellung. «Ich finde es völlig inakzeptabel, dass eine junge Frau gedemütigt wird, die mit so viel Mut und Mühe sich einen Platz in dieser Welt geschaffen hat», meinte Patrizia Mirigliani, die Organisatorin von Miss Italia.

«Mach dir um diese Löwen, die sich hinter einer Tastatur verbergen, keine Sorgen. Deine Entschlossenheit ist ein Beispiel für alle», schrieb ihr die Politikerin Georgia Meloni von der Partei Fratelli d’Italia auf Facebook. «Die wirkliche Behinderung heisst in diesem Fall Ignoranz», twitterte die Abgeordnete Giusy Versace von Forza Italia.

Für Hilfsorganisation tätig

Ob Chiara Bordi bei der Miss-Wahl siegt, wird sich am Montagabend zeigen. Wie das Portal «Newtuscia» berichtet, ist sie eine der drei Favoritinnen.

Die 18-Jährige hat bereits Pläne für die Zukunft gemacht: Sie wird im Namen der Hilfsorganisation SuperAbile Schulen besuchen und jungen Menschen ihre positive Botschaft vermitteln.

(kle)