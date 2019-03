«Jede Mutter kann ihr Kind mal hassen»

Ihre Kinder würden kiffen, die Schule schwänzen und sie mit einem Messer bedrohen, sagt die Australierin Tammy über ihre Töchter Hillary (14) und Sophie (18) in der Sendung «A Current Affair». «Ich bin am Ende meiner Kräfte», erklärt Tammy. «Da ist keine Liebe, ich liebe sie nicht. Sie sind böse.»

Psychologe Michael Frei, Geschäftsleiter der Eltern- und Kinder-Beratungsstelle Pinocchio, über die grosse Verzweiflung von Eltern.

Herr Frei, was ist passiert, dass eine Mutter öffentlich verkündet, ihre Kinder nicht mehr zu lieben?

Ich kenne den Fall nicht näher und ich habe viele Fragen. Zum Beispiel, wo der Vater der Kinder ist, wie die sozioökonomische Situation der Familie aussieht oder wie es um die psychische Verfassung der Mutter steht. Dann kenne ich auch die australischen Verhältnisse nicht. Klar scheint mir, dass diese Äusserungen am Ende einer traurigen und langen Entwicklung stehen.

Die Mutter sagt, sie sei am Ende ihrer Kräfte.

Das klingt nach einer sehr dramatischen Familiengeschichte. Und zwar dramatisch für alle Beteiligten. Es ist bekannt, dass sich Stress in der Familie auf die Kinder überträgt – je kleiner die Kinder, umso schädlicher der Stress. Das Risiko, dass sie später an psychischen Störungen leiden, ist massiv erhöht. Es kann sein, dass die australische Mutter in ihrer Kindheit oder Jugend selbst Ähnliches durchmachen musste.

Was sind typische Stressfaktoren in Familien?

Die können ganz unterschiedlich sein. Sozioökonomische Umstände beispielsweise, die Erkrankung eines Elternteils, Abhängigkeiten, häusliche Gewalt, konflikthafte Trennung der Eltern etc.

Die Frau sucht sich Hilfe in einer TV-Sendung. Ist das der richtige Weg?

Diese Mutter muss sehr verzweifelt sein und ich denke, dass die ganze Familie dringend Hilfe benötigt. Möglicherweise war das der einzige Weg, den sie gesehen hat, um auf ihre Not aufmerksam zu machen. Dass der Sender ihre Notlage für eine gute Quote ausgenützt hat, finde ich allerdings fragwürdig.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Wäre ein solcher Fall auch in der Schweiz möglich?

Ja und nein. Leider gibt es solche Fälle auch in der Schweiz. Gleichzeitig ist unser Netz hier engmaschiger, die Probleme der Familie wären allenfalls bereits im Kindergarten oder spätestens in der Schule aufgefallen. Meistens sucht dann die Lehrperson oder die Schulsozialarbeiterin das Gespräch mit den Eltern. Wenn es, wie in diesem australischen Fall, nach Verwahrlosung aussieht, kann zum Schutz der Kinder auch eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb Sinn machen.

Die Mutter wünscht sich, dass der Staat ihr die Kinder wegnimmt.

Die Mutter muss sich über viele Jahre sehr allein gelassen gefühlt haben und wird nun ihrer Elternschaft nicht mehr gerecht. Sie hätte ein tragfähiges Netzwerk gebraucht. Aber ohne allzu sehr auf den Fall einzugehen: Selbst wenn die Kesb ins Spiel kommt, ist es das Hauptziel, die Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken. Wenn die Kinder gefährdet sind, kann eine Fremdplatzierung Sinn machen. Es ist nicht einfach, diese Entscheide abzuwägen: Sowohl das Aufwachsen unter solchen Umständen als auch die Trennung von den Eltern kann ein Trauma auslösen.

Was raten Sie Eltern, die einfach nicht mehr können?

Unbedingt frühzeitig Hilfe holen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Bei Beratungsstellen wie dem unsrigen, beim Elternnotruf oder regionalen Mütter- und Väterberatungsstellen. Jede Mutter oder jeder Vater kann einmal an den Punkt kommen, an dem er seine Kinder nicht mehr ausstehen kann. Das ist normal und kein Grund, sich zu verstecken – sehr wohl aber ein Grund, sich Hilfe zu holen.