«Virtuelles Rudel» belästigte Frauen im Netz

Sie sammelten kompromittierende Fotos, Adressen, Handynummern, private Informationen, sogar Ausweisnummern. Dann veröffentlichte die anonyme Gruppe alles in ihrem Forum. Eine Website in Chile musste gesperrt werden, nachdem im Lauf der letzten Tage 320 Anzeigen wegen Cybermobbing bei der Justiz eingegangen waren.

Auf Nido.org hatten sich Männer organisiert, um Frauen systematisch zu belästigen. Wie ein «virtuelles Rudel» hätten sich die rund 10’000 User auf der Website verhalten, berichtet das chilenische Portal «Publimetro».

Wo ist Fernanda Maciel?

Die Nutzer belästigten und beschimpften Frauen zwischen 13 und 25 Jahren. Wenn einer ein Bild seiner Ex in Unterwäsche postete, schrieben Hunderte Männer beleidigende Kommentare dazu. Andere User erklärten, wie man an K.-o.-Tropfen kommt. So funktionierte die Gruppe offenbar seit 2007, wie Bárbara Sepúlveda vom Verein feministischer Anwältinnen in Chile (Abofem) dem Sender BBC sagte.

Die Aktivitäten von Nido.org kamen ans Licht, nachdem in sozialen Plattformen Screenshots veröffentlicht worden waren, die zeigten, wie einige Männer geplant hatten, Frauen zu entführen und zu vergewaltigen. Die Behörden untersuchen derzeit, ob es eine Verbindung zwischen dem Männerforum und dem Verschwinden einer 22-jährigen schwangeren Frau gibt. Fernanda Maciel wird seit einigen Wochen vermisst. Auf einem der aufgetauchten Bilder ist zu lesen, wie ein Mann Wochen zuvor die Entführung einer Frau in Auftrag gibt, «bevor das Baby da ist».

Betreiber beging Suizid

Die Organisation Anonymous Chile hatte in der Vergangenheit die Männergruppe mehrmals denunziert. Nun wollen deren Mitglieder bald «eine Überraschung» veröffentlichen, versprach Anonymous via Twitter. Auf die Ankündigung folgte am Dienstag das erste Todesopfer: Der 31-jährige Lamuel Donoso warf sich in Santiago de Chile vor einen Zug. Er wurde als einer der Administratoren der Website identifiziert.

Die Polizei beschlagnahmte später in Donosos Haus mehrere Computer und Datenträger und leitete eine Untersuchung ein. Doch die könnte sich lange hinziehen, denn, wie chilenische Medien befürchten, sind die Erkenntnisse der letzten Tage «nur die Spitze des Eisbergs.»

