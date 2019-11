12-Jähriger sieht zum ersten Mal Farben

An der Highschool in Cottonwood, Minnesota ereignete sich eine spezielle Naturwissenschaftslektion: Jonathan hat noch nie in seinem Leben Farben gesehen, bis ihm sein ebenso farbenblinder Lehrer eine Brille gibt. «Das ist jetzt ganz deine, schau mal, was die macht», sagt er. Jonathan setzt sie auf und grinst. «Und, was denkst du?» Der Junge hebt zuerst seinen Daumen, zieht dann die Brille ab und wischt seine Tränen weg. Jonathans Vater filmte die emotionale Szene.

Sein älterer Bruder teilte das Video auf Twitter, wo es innert Kürze viral ging. Am 21. November ging es online, seither wurde es acht Millionen Mal angeschaut. Jonathan und sein Lehrer wurden am Samstag zu einer nationalen TV-Sendung eingeladen.

Erfolgreiches Crowdfunding

Nach Anraten von Freunden setzte die Familie ein Crowdfunding auf, um den Jungen eine eigene Brille zu kaufen. Brillen mit diesem Effekt kosten zwischen 200 und 400 Franken. Der Rest der Spendengelder wird dafür verwendet, dass auch andere farbenblinde Personen gratis eine Brille erhalten. Mittlerweile kam ein Betrag von umgerechnet 24’000 Franken zusammen.

