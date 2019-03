1440 Rollen WC-Papier für den Buckingham-Palast

Ein deutscher Klopapierhersteller hat eine riesige Ladung Toilettenpapier als Hilfslieferung an den königlichen Buckingham-Palast in London geschickt. Das Düsseldorfer Unternehmen reagierte damit PR-trächtig auf Medienberichte von einer drohenden Klopapierkrise durch den Brexit. Der Lastwagen mit 1440 Rollen sei bereits unterwegs und werde voraussichtlich am Mittwoch eintreffen, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag.

Hilfe aus Deutschland: Ein Klopapier-Hersteller hat einen LKW mit 1440 Rollen Richtung London los geschickt. (Bild: wikipedia/wikimedia commons/Diliff)

Grossbritannien soll britischen Medienberichten zufolge seinen überdurchschnittlich grossen Bedarf an Toilettenpapier überwiegend durch Importe decken. Sollte es im Fall eines harten Brexits zu Versorgungsengpässen kommen, könnte den Engländern schon nach wenigen Tagen das Klopapier ausgehen, wurde in Artikeln orakelt.

Damit zumindest im Königshaus nicht Zustände wie anno dazumal in Versailles ausbrechen, entschloss man sich in Düsseldorf, das ungewöhnliche Care-Paket auf die Reise zu schicken. Vierlagig und als Geschenk.

(bee)