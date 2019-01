Betrunkener Mann (20) ersticht 17-Jährigen

Ein 17-Jähriger ist in Biberach in Baden-Württemberg erstochen worden. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei Ulm am Sonntag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wollte Haftbefehl gegen den Mann beantragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden am Samstag in einem Biberacher Lokal, das sie kurz vor Mitternacht zusammen mit zwei weiteren jungen Männern verliessen. Ein 16-Jähriger und das spätere Opfer sollen dabei den stark betrunkenen 20-Jährigen gestützt haben. Plötzlich habe dieser auf den 17-Jährigen eingestochen.

Der Jugendliche wurde dadurch so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später starb. Weder Ersthelfer noch Rettungsdienst und Ärzte konnten ihm helfen. Ein erster Alkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von deutlich über drei Promille.

(afp)