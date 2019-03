18-Jährige stürzt mit Fallschirm in den Tod

Eine 18-jährige Mexikanerin wollte ihren Eintritt ins Erwachsenenleben auf ganz besondere Art und Weise feiern. So beschloss Vanesssa Liz Meléndez Cárdenas, zum ersten Mal in ihrem Leben Fallschirm zu springen. Was ein unvergessliches Erlebnis werden sollte, endete jedoch tödlich.

Ein Mann filmte vom Boden aus, wie die Fallmschirmspringer nacheinander landen. Plötzlich wird seine Stimmte panisch, als er ein Paar erspäht, das in einer Höhe von über 3000 Metern in Schwierigkeiten gerät. Seine Kamera folgt dann einem weiteren Fallschirm, der sich in einem sicheren Landeanflug befindet.

«Mein Gott, ich hoffe, dass jetzt Liz kommt», flüstert er, seine Stimme ist gebrochen vor Sorge. In der Ferne ist zu erkennen, wie der strauchelnde Fallschirm zu Boden stürzt.

Als der Filmende erkennt, dass die junge Frau nicht zu den Menschen gehörte, die sicher gelandet waren, bricht er das Video ab. «Nein, Nein, Nein!», ist zuvor noch zu hören. Die Behörden fanden die Leichen von Liz und ihrem Instruktor in einem Feld, wie «El Heraldo de México» berichtet.

Das Unternehmen, das den Fallschirmsprung organisiert hat, sagt, dass sich der Unfall nicht aufgrund einer Fehlfunktion der Ausrüstung ereignet habe, sondern wegen menschlichen Versagens.

Der Fallschirm sei in einer Höhe geöffnet worden, in der «er nicht reagieren konnte», sagt Jorge Gaitán, Direktor von Albatros Parachuting. Der Instruktor, der mit Liz geflogen ist, war mit nicht weniger als 4500 geleisteten Fallschirmsprüngen dennoch sehr erfahren. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eröffnet.





(kat)