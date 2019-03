19-Jährige lag zwei Tage tot neben ihrem Baby

Freud und Leid liegen manchmal so nah beieinander, so auch bei einem Schicksalsschlag aus dem schottischen Glasgow. Courtney N. lag bereits zwei Tage tot auf dem Sofa ihrer Wohnung, als die Polizei die Tür zu ihrer Wohnung aufbrach. Neben der 19-Jährigen fanden die Beamten ihr erst fünf Monate altes Baby in seinem Kinderbettchen. Der kleine Declan war stark dehydriert, lebte aber.

Courtneys Mutter Lorraine (43) hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie länger nichts mehr von ihrer Tochter gehört hatte. Das sei höchst ungewöhnlich gewesen, da die Bindung in der Familie sehr stark sei und man fast täglich telefoniere. «Es schmerzt umso mehr, als wir nicht wissen, was genau passiert ist. Wir sind aber froh, dass Declan überlebt hat», sagte Lorraine zur «Evening Times».

Diabetes Typ 1

Der Tod der jungen Mutter trat zwischen Dienstag, 19. Februar, und Mittwoch, 20. Februar, ein. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Vermutet wird aber, dass Courtney an aufgetretenen Komplikationen ihres Diabetes Typ 1, hervorgerufen durch die Schwangerschaft, starb. Die Erkrankung war bei ihr bereits im Alter von vier Jahren diagnostiziert worden.

«Sie lag auf dem Sofa, zugedeckt, mit dem Insulin neben ihr», berichtet die Mutter von einem ihrer schwersten Tage. «Declan musste zwei Tage im Spital bleiben, aber es geht ihm gut.» Um den Kleinen kümmert sich jetzt Courtneys 26-jährige Schwester.



