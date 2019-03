In England ist eine 24-jährige Mutter ums Leben gekommen. Für einen Partytrick wollte sich Bethan Gaskin so viele Guetsli wie möglich in den Mund stopfen. Kurz darauf verschwand sie im Badezimmer, um die Guetsli wieder loszuwerden. Als sie längere Zeit nicht auftaucht, schaut ein Freund nach und findet die junge Frau bewusstlos am Boden. Gaskin hatte aufgehört zu atmen, einige Guetsli waren ihr im Hals stecken geblieben, berichten britische Medien.

Gaskin wurde ins Spital eingeliefert. Fünf Tage später starb sie jedoch an einem Herzinfarkt. Ihr Gehirn war zu stark beschädigt worden. Die junge Frau hinterlässt eine dreijährige Tochter.

«Vorfall zeigt, wie zerbrechlich der Mensch ist»

Gaskins Adoptivmutter warnt jetzt vor den Folgen von extremen Food Challenges. «Ich erinnere mich, dass ich die Augenbrauen hoch zog, als Bethan das Spiel begann. Ich dachte: ‹Wie alt bist du?› und sagte ihr, sie soll die Guetsli ausspucken. Sie sah wie ein kleiner Hamster aus mit den vollen Backen.»

Der Vorfall zeige, wie zerbrechlich der Mensch sei, ergänzt die Mutter. Viele Menschen hätten ihr gegenüber erklärt, dass sie ähnliche Spiele mit Marshmallows machten. Es sei noch zu früh, «aber ich denke, später wird uns das Wissen helfen, dass Bethan andere Menschen gerettet hat», sagt auch Gaskins Adoptivvater.

