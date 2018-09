Ist ein Bademantel-Gürtel die Tatwaffe?

Am Samstagvormittag war eine 31-jährige Österreicherin zur Rezeption gekommen und hatte geschildert, dass es ihrer Freundin, mit der sie ein schallisoliertes Zimmer gemietet hatte, nicht gut gehe. Die Rettungskette lief an, doch die 25-jährige Deutsche war bereits tot. Sie lag auf dem Boden, war von einer Decke bedeckt. An ihrem Hals: Würgemale.

Die Polizei nahm die Österreicherin fest, auch jetzt wird sie von der Kripo als Beschuldigte geführt. Da sass ihre Wiener Bekannte bereits hinter Gittern und wurde von der Kripo verhört. Am Sonntag sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger: «Der Mordverdacht ist aufrecht.» Das Opfer, es soll aus dem Raum Düsseldorf stammen, wird am Montag obduziert. In einem ersten Schritt wurde bereits die Tatzeit eingeschränkt. Der Tod dürfte zwischen Freitag um 11 Uhr und Samstag um 10 Uhr eingetreten sein. Gemäss heute.at soll es sich bei der Tatwaffe um einen Bademantel-Gürtel handeln.

Castingtag für «Deutschland sucht den Superstar»

Die Frauen sollen ein Paar gewesen sein, aber getrennte Wohnsitze gehabt haben. Die Tote lebte im Wiener Bezirk Favoriten, die Verdächtige in Wien-Meidling. Ob sie Streit hatten, ist völlig unklar. Die Frauen hatten am Freitag für eine Nacht eingecheckt. Gemäss heute.at habe die Verdächtige am Sonntag bei der Polizei unter Tränen gesagt: «Ja, ich habe es getan. Es tut mir leid.» Doch die Angaben der 31-jährigen Frau, deren Verhör kurz nach 19 Uhr beendet war, waren widersprüchlich und teilweise wirr. «Für uns gilt die Frau als verwirrt», hiess es gegenüber heute.at.

Am Tag der Tragödie war im Hotel ein offenes Casting für Dieter Bohlens TV-Sendung «Deutschland sucht den Superstar» anberaumt. Der Poptitan selbst war nicht in Wien. Es handelt sich um eine Vorrunde, bei der jene Talente ausgewählt werden, die später vor der Jury auftreten dürfen.

(coi/lu/bla)