34 Personen nach Boot-Unglück vermisst

Eine Luxus-Jacht hat in der Nähe von Santa Cruz, Kalifornien, Feuer gefangen. Mehrere Menschen sollen laut Medienberichten noch immer auf dem Boot festsitzen. Bisher konnten nur fünf Personen gerettet werden.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019

Die US-Küstenwache steht momentan im Einsatz, da das Boot noch immer in Flammen steht. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Communications department at the U.S. Coast Guard for Los Angeles has just told CBC News:

- Fire broke out on a diving vessel.

- 34 people were on board.

- 5 people rescued so far (extent of injuries unknown). — CBC News Alerts (@CBCAlerts) September 2, 2019

Breaking now - The Coast Guard has launched multiple rescue resources out of Los Angeles and Channel Islands Harbor to more than 30 people in distress on a 75ft boat on fire near Santa Cruz Island. pic.twitter.com/chkmRo0r1B — John Palminteri (@JohnPalminteri) September 2, 2019

