Achtjährige stirbt bei Schlittelunfall in Italien

Am 4. Januar kam es in Italien zu einem tragischen Schlittelunfall. Am Corno del Renon im Südtirol starb Emily*. Die Achtjährige war gemeinsam mit ihrer Mutter (38) auf die Schwarze Piste geraten.

Den Zwischenausstieg zur Rodelbahn hatten sie verpasst. Ein Warnschild, das darauf hinweist, dass auf der Schwarzen Piste das Schlitteln verboten ist, existiert zwar, jedoch nur auf Deutsch. Daneben verweist ein kleines Symbol auf das Verbot.

Mutter im Koma

Der Schlitten der beiden wurde immer schneller. Bremsversuche misslangen, Mutter und Tochter prallten am Pistenrand gegen einen Baum. Das Mädchen starb noch auf der Unfallstelle. Seine Mutter wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht; sie liegt seither im Koma.

Zurzeit untersucht die Staatsanwaltschaft den Vorfall. Weshalb die Warnung nur in einer Sprache aufgeführt war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Deutsch und Italienisch sind gleichberechtigte Amtssprachen in der Provinz Bozen-Südtirol. Sowohl gegen den Betreiber der Anlage als auch gegen die Mutter selbst wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

*Name der Redaktion bekannt

(20 Minuten)