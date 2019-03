Air India zwingt Crew zu patriotischem Gruss

Das Schreiben ging an sämtliche Flugbegleiter von Air India. Die Memo aus der Feder von Kapitän Amitabh Singh besteht aus nur einem Satz: «Mit sofortiger Wirkung werden sämtliche Crew-Mitglieder aufgefordert, jede Durchsage mit ‹Jai Hind!› abzuschliessen.» Die patriotische Grussformel, die sinngemäss «Lang lebe Indien» oder «Möge Indien siegreich sein» bedeutet, müsse jeweils «nach einer kurzen Pause» und «mit Inbrunst» gesprochen werden.

Die Anordnung erfolgt nicht zufällig zum jetzigen Zeitpunkt: Air India hat seit 2007 keinen Gewinn abgeworfen, wie die BBC berichtet. Zeitgleich ist in Indien ein aufblühender Patriotismus zu beobachten – etwa in den Auseinandersetzungen mit dem benachbarten Pakistan.

Reaktionen in den sozialen Medien

Während Air Indias Zugeständnis an das Nationalgefühl von einigen Beobachtern positiv gewertet wurde, entwickelte sich die Weisung von Kapitän Amitabh Singh in den sozialen Medien schnell zum Running Gag.

Ein User witzelte: «Mit diesem neuen Dreh wird Air India ganz bestimmt bald wieder Gewinn abwerfen. Jai Hind!»

Now with this new move, I’m sure Air India will soon become profitable. Jai Hind! pic.twitter.com/5Am6UyiQPe — Harsh Goenka (@hvgoenka) March 4, 2019

Ein anderer stellte sich vor, wie die Durchsagen im Flug künftig klingen könnten: «Meine Damen und Herren, bitte legen Sie Ihre Gurte an. (Pause) Jai Hind!» oder «Wir haben eine Flughöhe von 40'000 Fuss erreicht, die Aussentemperatur beträgt minus 40 Grad. (Pause) Jai Hind!»

Ladies and gentlemen please put on your seatbelts. *pause* JAI HIND!



Ladies and gentlemen we are now at 40,000 feet, and the temperature outside is -40. *pause* JAI HIND!! https://t.co/MhZytMVEtu — PKR | প্রশান্ত | پرشانتو (@prasanto) March 4, 2019

Ein weiterer User führte diesen Witz noch weiter: «Hier spricht Ihr Kapitän, bitte machen Sie sich auf Turbulenzen gefasst ... Jai Hind!» Diese Situation (er meint wohl den Kontrast zwischen einer bedrohlichen Lage und grossem Nationalstolz) fasse das aktuelle Indien recht gut zusammen, schrieb er weiter.

With much fervour

🤣

"The captain would like to announce some Turbulence coming your way... Jai Hind"



Sums up the country I think https://t.co/EIvXfPDB2q — Ashwin Mushran (@ashwinmushran) March 4, 2019

