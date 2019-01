Andrii (13) ist wieder aufgetaucht

Seit über zwei Wochen wird Andrii (13) aus Aegerten BE vermisst. Innerhalb von zwei Wochen hat der Teenager zweimal Reissaus genommen: Am 23. Dezember verschwand er von zuhause. Am 27. Dezember fand ihn die Polizei in der Wohnung eines 21-Jährigen im deutschen Rhein-Pfalz-Kreis, danach brachte sie ihn in einem Kinderheim unter. Von dort flüchtete Andrii tags darauf erneut.

Bei der Polizei Rheinland-Pfalz liefen die Ermittlungen seither auf Hochtouren – mit Erfolg: Am Dienstag vermeldete die Polizei, dass der 13-Jährige wohlbehalten in einer Wohnung im Rhein-Pfalz-Kreis (D) gefunden wurde und das in Begleitung des 21-Jährigen. Derzeit werden beide zu den Umständen befragt. «Es ist beabsichtigt, Andrii noch heute an die schweizer Behörden zu überstellen», meldet die Polizei.

Gute Nachricht: Wir haben Andrii wohlbehalten gefunden. Vielen Dank für die Mithilfe! Zur Pressemeldung geht´s hier: https://t.co/PZGU2D14hg pic.twitter.com/dEw5jWtzVx — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) January 8, 2019

(rab)