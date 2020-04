Auf Betten und Sofas liegen Leichensäcke

Pfleger eines Spitals aus Detroit veröffentlichten schockierende Bilder. Es liegen Leichensäcke herum, in einer Kühlkammer, aber auch auf einem Bett oder einem Sessel. So sah die Situation im Sinai-Grace-Spital von Detroit vor wenigen Tagen aus, wie «CNN» berichtet. Die Corona-Pandemie habe während einer 12-Stunden-Schicht Anfang April derart gewütet, berichten Notfall-Pfleger.

Man habe zu wenig Betten für die Patienten gehabt, so dass für die Leichen keine mehr zur Verfügung gestanden seien, so die Arbeiter. Die Säcke wurden in Zimmern gelagert, die für Schlaf-Studien vorgesehen waren. «Wir hatten unsere Aussenkühlkammern noch nicht erhalten, in den Zimmern gab es Betten und die Leichenhalle war über Nacht nicht besetzt», erklärte ein Spitalmitarbeiter. Mittlerweile hat das Spital die Kühlkammern jedoch geliefert bekommen, so «CNN».



THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don't see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB