Dutzende Gäste auf Aida an Norovirus erkrankt

Auf dem Kreuzfahrtschiff Aidaperla ist das Norovirus ausgebrochen. In der Folge dockte das 300 Meter lange Schiff im Hafen von Rotterdam und wurde unter Quarantäne gestellt. Kurz nach 13 Uhr konnte die Passagiere das Schiff wieder verlassen.

Offenbar haben sich rund 70 Personen mit dem Virus angesteckt. Wie niederländische Zeitungen berichteten, soll es sich bei den infizierten Personen hauptsächlich um Deutsche handeln.

Laut einem Leser-Reporter, der sich an Bord befand, wurde den Schiffspassagieren zuerst gesagt, es handle sich um eine technische Panne an Bord. Erst später sprach man von einem gesundheitlichen Problem. «Ein Kollege von mir war vor einigen Tagen wegen eines anderen Problems auf der Krankenstation», sagt der Leser-Reporter. Dabei sei ihm aufgefallen, dass sich sehr viele Personen medizinisch behandeln lassen mussten.

Die #aidaperla ist in Rotterdam in Quarantäne. 60 Personen scheinen am Norovirus erkrankt zu sein. Es findet kein Boarding statt. Niemand darf das Schiff verlassen. https://t.co/wgrRjTxDhd