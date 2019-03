Aufregung nach riesigem Feuerball über Los Angeles

Ein riesiger «Meteor» im Himmel über Los Angeles hat im Internet wilde Spekulationen ausgelöst – und sich letztlich als Werbegag entpuppt. Zahlreiche Beobachter filmten, wie am Mittwochabend ein orangefarbener Feuerball über die US-Filmstadt raste. «Hat sonst noch jemand gerade den Meteor über LA gesehen?», fragte ein Nutzer im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

«Es sah wie ein Meteor aus, aber es flog viel zu tief», schrieb ein anderer Beobachter. «Ist Captain Marvel zurück?», fragte sich ein weiter Internet-Nutzer. Schliesslich musste die Polizei von Los Angeles die Nerven der Bevölkerung zu beruhigen.

Pyrotechnik und Wingsuit

«Es ist kein Meteor im Zentrum von Los Angeles eingeschlagen, und nein, es gibt keine Invasion von Ausserirdischen. Das waren nur Dreharbeiten. Schliesslich ist das hier die Traumfabrik», schrieb die Polizei der Filmstadt auf Twitter.

Das Phänomen stellte sich als Teil eines Werbefilms für Red Bull heraus, bei dem Extremsportler in mit LEDs und Pyrotechnik ausgestatteten Wingsuits aus einem Hubschrauber über Los Angeles abgesprungen waren.

PSA: A meteor did not crash into Downtown Los Angeles, and no, it's not an alien invasion...just a film shoot. This is Tinseltown after all. pic.twitter.com/6QFY3uHbrt