Autofahrer rast in Fussgängergruppe

Bei einem schweren Unfall im Berliner Stadtbezirk Mitte sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, raste am frühen Morgen ein Autofahrer an einer Kreuzung in Gesundbrunnen in eine Gruppe von Fussgängern, die gerade die Strasse überqueren wollten.

Nach Angaben von Zeugen missachtete er zuvor eine rote Ampel. Wie der «Tagesspiegel» schreibt, geriet der Wagen ins Schlingen, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in die fünfköpfige Personengruppe, die auf dem Trottoir stand und gerade bei Grün die Strasse überqueren wollte.

Frau schwebt in Lebensgefahr



Der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt, die fünf Fussgänger im Alter von 28 bis 31 Jahren wurden allesamt schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Eine Frau befand sich in Lebensgefahr.

Der Fahrer, bei dem eine Alkoholkontrolle am Unfallort null Promille ergeben hatte, unterzog sich später noch einer freiwilligen Blutentnahme. Er wurde vernommen und gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen, von seinem Wagen soll ein technisches Gutachten erstellt werden. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Polizei.

(bee/afp)