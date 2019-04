Autofahrer streiten sich 90 Minuten um Parkplatz

Ein Streit, der ohne Worte auskommt. Im US-Bundesstaat Kalifornien kam es Anfang der Woche in Los Angeles zu einem kuriosen Streit um einen Parkplatz. Eine Twitter-Userin beobachtete von ihrem Fenster aus, wie zwei Autos in dieselbe Parklücke fahren wollten. In weiterer Folge behinderten sich die Fahrer gegenseitig.

Umfrage Mal ehrlich: Wie lange würdest du stur bleiben? Mir wäre es schon nach 10 Minuten zu blöd.

20 Minuten würde ich kämpfen, länger nicht.

Eine halbe Stunde ist ein Parkplatz schon wert.

Spätestens nach einer Stunde würde ich aufgeben.

Ich könnte locker auch 90 Minuten aushalten.

Das hängt ganz von der Situation ab.

Ich fahre nicht Auto.

Obwohl sie in der Situation verharrten, kam es sonst zu keinen Unmutsäusserungen, wenn man vom Hupen der vorbeifahrenden Autos absieht. Aufgelöst hat sich die Situation erst, als ein anderes Fahrzeug wegfuhr und die daraus entstehende Parklücke gross genug für beide Fahrzeuge wurde.

Parking in Koreatown, Los Angeles. A thread: pic.twitter.com/GaZrHJ6WeL — chicken tikka mariah (@Mrhflrs) 2. April 2019





