Hirntumor lässt Baby ununterbrochen kichern

Die Eltern des kleinen Jack dachten, dass sie wohl das glücklichste Kind der Welt hätten. Denn das gerade einmal zwei Wochen alte Baby aus Winscombe in Südwestengland lachte und kicherte andauernd. Zuerst fand die Familie dies noch niedlich, irgendwann wurde es dann aber unheimlich.

«Es hörte sich an wie eine Platte, die einen Sprung hat», sagte die Mutter gegenüber «The Sun». Nach zwei Monaten sei es nicht mehr auszuhalten gewesen. Das Lachen hielt sowohl die Eltern als auch den Bruder des Babys nächtelang wach.

