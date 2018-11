«Es ist ein Schock, wir sind am Boden zerstört»

Es sollte ein Ausflug werden, um ihrer Tochter schon früh die Schönheit der Natur zu zeigen. Doch der Trip zu einer Hütte in der Wildnis von Yukon endete tödlich.

Valerie Theoret und ihr zehnmonatiges Baby Adele wurden von einem Bären getötet und verstümmelt. Am Montag fand Gjermund Roesholt seine 37-jährige Partnerin und das gemeinsame Kind tot auf, nachdem er zuvor von einem Grizzlybären angegriffen worden war und diesen in der Not getötet hatte.

«Sie waren so gut auf alles vorbereitet»

Die Gerichtsmedizinerin sagte zum kanadischen Rundfunk CBC: «Wie es aussieht, wollten die beiden gerade spazieren gehen, als es geschah.» Die beiden wurden in der Nähe der gemieteten Hütte entdeckt.

Ein Freund der Familie sagte: «Es ist ein Schock, wir sind alle am Boden zerstört. Sie waren so gut auf alles vorbereitet, wie man nur sein kann, da bin ich 100-prozentig sicher.» Trotzdem reichte die Vorbereitung nicht aus.

A mother and her 10-month-old daughter were mauled to death by a grizzly bear in the Yukon. A friend describes Valerie Theoret as being "so full of love and amazing," who was happy to be a new mom. More here: https://t.co/OjbwrPposb pic.twitter.com/XLsjebIGQJ