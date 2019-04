Bei Safari entführte US-Touristin ist wieder frei

Eine entführte US-Touristin und ihr Fahrer seien «unversehrt zurück», teilte der betroffene Safari-Veranstalter im Queen-Elizabeth-Nationalpark am Sonntag mit. Demnach wurde für die Freilassung ein Lösegeld gezählt. Die genaue Höhe wurde aber nicht bekannt.

Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte die Freilassung im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Pleased to report that the American tourist and tour guide that were abducted in Uganda have been released. God bless them and their families! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. April 2019

Vier Bewaffnete hatten am Dienstag eine Reisegruppe auf Safari gestoppt und die 35-Jährige und den Reiseführer entführt. Sie forderten ein Lösegeld in Höhe von 500.000 Dollar (445.000 Euro).

NEW: Photos taken Sunday show American Kimberly Sue Endicott and her guide, Jean-Paul Mirenge Remezo safe at a lodge in Uganda, since they were allegedly abducted at gunpoint on Tuesday. https://t.co/hloKGz1NO2 pic.twitter.com/jOKmhkEBl9 — ABC News (@ABC) 7. April 2019



Der Queen-Elizabeth-Nationalpark im Südwesten Ugandas ist einer der bekanntesten Ostafrikas. Er liegt an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo, in einer unsicheren Region, in der bewaffnete Gruppen und Milizen aktiv sind.

(afp)