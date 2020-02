Besen-Challenge führt alle an der Nase rum

Bei der jüngsten viralen Challenge werden Besen aufrecht auf den Boden gestellt, und ohne Hilfsmittel bleiben sie stehen. Das sollte angeblich eine Anziehungskraft demonstrieren, wie sie nur an einem Tag im Jahr vorkommt - jeweils am 10. Februar.

Im Tweet, der die #BroomChallenge entzündete, behauptete die Userin: «Die Nasa sagte, dass heute der einzige Tag war, an dem ein Besen aufgrund der Schwerkraft von alleine aufstehen kann». Ihr Video wurde seither über acht Millionen Mal geschaut, der Trick von Tausenden nachgeahmt.

Prompt reagierte die NASA mit einem Astronauten:

🧹 ¯\_(ツ)_/¯



Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd