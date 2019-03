Tinder-Schwindler klaute schon als Babysitter

Unter falschem Namen hat der Tinder-Schwindler Shimon Hayut zahlreiche Frauen um Geld betrogen. Auch Schweizerinnen hat er um ihr Geld zu prellen versucht. Wie sich zeigt, begann die Betrüger-Laufbahn des heute 28-Jährigen schon in jungen Jahren. Der Mann ist gebürtiger Israeli. Auch in seiner Heimat schwindelte er Frauen an, spendierte in Clubs reihenweise Getränke, schreibt die israelische Zeitung «Haaretz».

Er habe sogar seinen Nachnamen ändern lassen, damit seine Lügen glaubwürdiger erscheinen. Hayut gab sich von da an als Sohn des russischen Milliardärs Lev Leviev aus. In seinem Pass und seinem Führerschein war Hayut fortan Simon Leviev.

Als Babysitter und Heimwerker Geld gestohlen

Aufgewachsen sei Hayut in der vorwiegend ultra-orthodoxen Stadt Bnei Brak. Sein Vater ist Rhabbi. Mit 20 Jahren stahl er bereits einer Familie in Kiryat Ono Geld, bei der er als Babysitter für den vierjährigen Sohn angestellt war. Als er erfuhr, dass die Mutter bei der Polizei eine Anzeige wegen des Diebstahls einreichte, liess er das Kind unbeaufsichtigt im Treppenhaus zurück und floh, wie das Portal aus der Anklageschrift der lokalen Behörden zitiert.

Bei einer anderen Familie klaute Hayut Checks, als er als Heimwerker für sie arbeitete. Mit dem Geld soll er sich einen Porsche gekauft und Flugstunden genommen haben. Die Pilotenprüfung legte er jedoch nie ab. Trotzdem gab er sich öfters als Pilot aus. Und auch in der Flugschule fand er Opfer: Ein anderer Teilnehmer gibt an, von Hayut zu einer Investition überredet worden zu sein. Das Geld sah er nie wieder.

Milliardär reicht Anzeige ein

Mit einem gefälschten Pass sei Hayut dann aus Israel geflohen. Später wurde er jedoch in Finnland wegen des Betruges an drei Frauen zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Nachdem er diese abgesessen hatte, wurde er zurück nach Israel gebracht. Sein Bruder und ein Freund bezahlten seine Kaution, Hayut verschwand erneut.

Doch das Lügenkonstrukt hat schon zu bröckeln begonnen. Mittlerweile wird in mehreren Ländern nach Hayut gefahndet. Auch in Israel ging eine neue Anzeige ein, diesmal von Lev Leviev, für dessen Sohn sich Hayut ausgegeben hatte.

