Betrunkener Schweizer randaliert im ICE

Ein junger Schweizer ist am Freitagabend in einem ICE von Frankfurt am Main Richtung Norden gefahren. Doch während der Fahrt beleidigte er den Zugbegleiter massiv, schreibt die Polizei in Kassel. Zudem habe er sich äusserst aggressiv verhalten. Der 23-Jährige habe bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,9 Promille vorgewiesen. In Kassel-Wilhelmshöhe sollte er den Zug deshalb verlassen.

Als hinzugerufene Bundespolizisten die Personalien des Schweizers feststellen wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Erst mithilfe weiterer Beamten konnte der 23-Jährige überwältigt werden. Dabei erlitten er und ein Bundespolizist leichte Verletzungen, wie es in der Mitteilung heisst.

Polizist musste ins Spital

Gegenüber den Rettungskräften, die ihm helfen wollten, gab er sich ebenfalls aggressiv und wollte nicht medizinisch versorgt werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Der verletzte Polizist musste seinen Dienst abbrechen und wurde ins Spital gebracht. Der Schweizer wurde nach den polizeilichen Massnahmen wieder auf freien Fuss gesetzt.

