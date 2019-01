Betrunkener rast auf Vater und Sohn zu

Im ostenglischen Peterborough war am 19. Juni 2018 ein 44-Jähriger betrunken in seinem schwarzen BMW 320d unterwegs. Er verlor die Beherrschung über sein Auto und raste auf einen Vater zu, der seinen Sohn auf dem Trottoir in den Armen trug. Glücklicherweise konnte der Vater dem Betrunkenen ausweichen.

Laut der Polizei von Cambridgeshire verliess der Fahrer das zerstörte Auto und rannte nach Hause. Dort wurde er 40 Minuten später verhaftet. Ein Alkoholtest war positiv. Der Fahrer behauptete, er habe Mundwasser getrunken. Am 25. Januar wurde er nun zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Den Fahrausweis verliert er für drei Jahre.

