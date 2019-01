Blitz trifft Kampfjet in der Luft

Deutlich hör- und sichtbar wird ein Kampfjet der kuwaitischen Luftwaffe mitten im Flug vom Blitz getroffen. Für den Piloten hat aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Denn ähnlich wie bei Autos, wirkt der Kampfjet wie ein faradayscher Käfig und leitet den Strom um das Flugzeug herum.

Blitzeinschläge in Flugzeuge sind selten. Ein ehemaliger Kampfjetpilot schreibt auf Twitter, dass während seiner Karriere dreimal ein Blitz in seine Maschine eingeschlagen sei. In der Zivilluftfahrt ist die Chance, als Passagier einen Blitzeinschlag mitzuerleben, sehr klein. Zwar wird ein Verkehrsflugzeug während seines gesamten Lebens gleich mehrere Male vom Blitz getroffen, jedoch sind es nur wenige Passagiere, die dies miterleben.

Nach einem Blitzeinschlag kann ein Flugzeug normalerweise seine Reise ungehindert fortsetzen. Dennoch werden derartige Ereignisse von der Crew dokumentiert, damit beim nächsten Check eine spezielle Nachkontrolle erfolgen kann.

(asp)