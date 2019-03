Boeing 737 mit 157 Personen an Bord stürzt ab

Eine Boeing 737 ist auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi abgestürzt. Der Kontakt mit der Maschine sei kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt abgebrochen, teilte die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines am Sonntag mit. An Bord waren demnach mutmasslich 149 Passagiere und acht Crewmitglieder. Derzeit werde die Passagierliste überprüft, hiess es.

«Wir bestätigen hiermit, dass unser planmässiger Flug ET302 von Addis Abeba nach Nairobi heute in einen Unfall involviert war», erklärte die Airline. Die Maschine hob demnach um 8.38 Uhr vom Flughafen Bole International ab, sechs Minuten später brach der Kontakt zu ihr ab. Such- und Rettungsmassnahmen seien eingeleitet worden, bislang gebe es «keine bestätigten Informationen über Überlebende oder mögliche Opfer».

«Unser tiefes Mitgefühl»

Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed sprach den Angehörigen sein Beileid aus. «Wir möchten den Familien von denen, die heute auf einem planmässigen Ethiopian-Airlines-Flug nach Nairobi in Kenia ihr Leben verloren haben, unser tiefes Mitgefühl aussprechen», hiess es in einer Beileidsbekundung im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Bereits im Oktober ist eine Boeing 737 MAX kurz nach dem Start abgestürzt. Beim Lion-Air-Flug 610 verloren 189 Menschen ihr Leben, als die Maschine der Lion Air nordöstlich von Jakarta ins Meer stürzte.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.