Boeing muss kurz nach Start notlanden

Wie die «Krone»-Zeitung berichtet, hatten mehrere Fluggäste unmittelbar nach dem Start einer Fly-Egypt-Maschine in Hurghada einen lauten Knall gehört. Der Pilot soll anschliessend Probleme gehabt haben, mit der Boeing 737-800 aufzusteigen.

Bereits vor dem Start hatte es im hinteren Teil des Fliegers nach Kerosin gerochen, berichtet ein «Krone»-Mitarbeiter, der sich an Bord der Maschine befand.

Aus Sicherheitsgründen musste der Flug von Hurghada nach Graz daher abgebrochen werden. Die Maschine kehrte wieder zum Airport zurück und musste notlanden. Auf dem Flug befanden sich rund 200 Passagiere.

Informationen auf Arabisch

Die Reisenden wurden dabei offenbar nur auf Arabisch über den Vorfall informiert. Nach der Notlandung sassen sie erst im Flugzeug und später in einer halbfertigen Halle fest. Nach einer stundenlangen Wartezeit konnten die Passagiere dann in eine andere Boeing umsteigen und den Heimflug antreten.

Vorfall erinnert an Absturz in Äthiopien

Der Vorfall erinnert dabei stark an den Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien, bei dem 159 Menschen ihr Leben verloren. Auch bei diesem Flug traten unmittelbar nach dem Start Probleme auf. Mittlerweile darf die Maschine in mehreren Ländern nicht mehr starten.

(heute.at)