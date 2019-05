Bombenanschlag auf Touristenbus in Ägypten

Ein Touristenbus in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten ist Ziel eines Bombenanschlags geworden. Gemäss lokalen Medien wurden beim Anschlag mindestens 14 Menschen verletzt. Bereits im Dezember ist es zu einem Bombenschlag auf einen Touristenbus an ähnlicher Stelle gekommen. Damals starben vier Personen.

Update folgt...

(20 Minuten)