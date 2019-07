Boot mit 86 Flüchtlingen vor Tunesien gesunken

Das Schlauchboot der Flüchtlinge sank am Mittwoch offenbar nur wenige Stunden nach dem Start in Libyen, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Die Hilfskräfte gingen davon aus, dass vermutlich nur drei Menschen das Unglück überlebten.

Wajdi Ben Mhamed, bei der IOM für Südtunesien zuständig, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe einen der drei Überlebenden des Unglücks in einem Spital in der südtunesischen Stadt Zarzis gesprochen. Der junge Mann aus Mali stehe «noch immer unter Schock».

Er wisse nicht, was mit den anderen Menschen an Bord des Boots geschehen sei. «Sie sind verschwunden; es ist wahrscheinlich, dass sie ertrunken sind», sagte Mhamed.

Fischer entdeckten Boot in Seenot

Nach Angaben des Überlebenden war das Boot mit 86 Menschen am frühen Mittwochmorgen von der östlich von Tripolis gelegenen libyschen Stadt Zouara aufgebrochen und einige Stunden später gesunken. Ziel der Flüchtlinge sei Italien gewesen.

«Es steht zu befürchten, dass rund 80 Migranten tot sind», schrieb IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo im Kurzbotschaftendienst Twitter. Weitere Informationen seien jedoch nötig, um zu klären, wie es zu dem Unglück gekommen und wie hoch die tatsächliche Zahl der Opfer sei.

Update on #shipwreck off Tunisian coasts. #Migrants sailed a few days ago from Zwara, Libya. The 4 survivors - all sub-Saharans - were rescued yesterday. One of them died after arrival.



Migrants who went missing are probably 82. https://t.co/1WrYmd31lH