«Die Kathedrale wird noch lange brennen»

Die Stadt Paris steht unter Schock: Auf Bildern im französischen Fernsehen war am Montagabend eine grosse Rauchsäule über dem Dach der Kathedrale Notre-Dame zu sehen. Auf den Strassen und den Brücken rund um das Pariser Wahrzeichen versammelten sich bald Hunderte von Menschen, unter anderem viele Touristen.

Wie «Le Figaro» berichtet, musste die Polizei Passanten bitten, sich vom Tatort zu entfernen, weil das Feuer derzeit so stark sei, dass Asche und Glut über sie fallen könnten. Ein Feuerwehrmann gab gegenüber einem Journalisten von «Le Figaro» zu, dass das Feuer nicht unter Kontrolle stehe. «Es wird noch lange brennen», sagte der Mann.

Trump weiss, wie man das Feuer löschen könnte

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, äusserte ihr Bestürzen über das «schreckliche Feuer». Ihr Team traf sich inzwischen zu einer Krisesitzung. Präsident Emmanuel Macron sagte wegen des Brands der Kathedrale eine wichtige Fernsehansprache ab, die ursprünglich für 20 Uhr geplant war.

Auf Twitter schrieb er, er sei in Gedanken bei «allen Katholiken und allen Franzosen. Wie alle unsere Landsleute bin ich heute Abend traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen.»

US-Präsident Donald Trump twitterte seinen Vorschlag für eine rasche Löschung des Feuers: «Es ist schrecklich, das massive Feuer in der Kathedrale Notre Dame in Paris zu sehen. Vielleicht könnten fliegende Wassertanker verwendet werden, um es zu löschen. Man muss schnell handeln!»

