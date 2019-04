Bub (10) bringt Hühnchen ins Spital

Es war ein Unfall – doch der zehnjährige Derek Lalchhanhima aus Sairang im Nordwesten Indiens war untröstlich. Der Bub hatte ohne Absicht ein kleines Huhn seines Nachbarn mit dem Velo überfahren. Er hob das Tier auf und rannte damit nach Hause. Er bat seine Eltern, das Huhn ins Spital zu bringen.

Dereks Vater erklärte ihm, dass das Tier tot sei. Derek liess sich aber nicht davon überzeugen und fuhr selber mit dem Vogel ins Spital. Er nahm sein gesamtes Taschengeld mit: 10 Rupien (umgerechnet 14 Rappen).

Schule zeichnet Derek aus

Im Spital erklärte die Pflegerin ebenfalls, dass sie nichts mehr für das tote Hühnchen tun könne. In Tränen fuhr Derek erneut nach Hause und kehrte bald ins Spital zurück – diesmal mit 100 Rupien. «Schliesslich erklärten ihm seine Eltern, dass es einfach nichts mehr gäbe, was man für das Hühnchen tun könnte», sagt Sanga Says, ein Freund der Familie, zu «Daily Mail». Er veröffentlichte auf Social Media das Bild, das die Krankenschwester im Spital von Derek gemacht hatte.

Der Beitrag hat inzwischen knapp 9000 Kommentare erhalten. «Dieser Junge hat der Menschheit heute eine Lektion gelehrt», schrieb eine Userin. «Ein kleiner Bub mit einem riesigen Herzen», kommentierte eine andere.

Auch Dereks Schule war von der Aktion so beeindruckt, dass sie ihm eine Auszeichnung verliehen. Die Tränen des Buben waren damit wieder schnell vergessen.

(kle)