Bub (10) wird beim Spielen von Draisine überrollt

Es hätte ein fröhlicher Schulausflug werden sollen: Mit seiner Schulklasse aus Wolfsburg in Deutschland war ein Bub in das Waldpädagogenzentrum in Schwaförden gefahren. Dort spielte er mit seinen Freunden auf dem Gelände. Dabei begab er sich auf Schienen, auf dem ein Transportwagen abgestellt war.

Der Bub geriet laut ersten Erkenntnissen unter die Draisine, die ihn überollte und tödlich verletzte. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen verstarb der Zehnjährige noch an der Unglücksstelle.

Klassenfahrt abgebrochen

Womöglich hatten die Kinder das schwere Gefährt in Bewegung gesetzt, als sie sich in einer Pause darauf ausruhten, teilte ein Polizeisprecher gegenüber der «Kreiszeitung» mit.

Die Schulklasse, Lehrer und Mitarbeiter des Zentrums seien von Seelsorgern und Sanitätern betreut worden. Die Klassenfahrt wurde abgebrochen, inzwischen sind die Kinder wieder in Wolfsburg zurück bei ihren Familien.

(doz)