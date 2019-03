Crew will 22-Jährige wegen Kleidung rausschmeissen

Dieses Erlebnis wird die 22-jährige Emily O'Connor so schnell nicht vergessen. Am 2. März flog sie von Birmingham, England, auf die Kanaren. In Ferienstimmung kleidete sich die Britin mit einem Cropped-Spaghetti-Trägertop und einer High-Waist-Hose und ging so an Bord einer Maschine der Thomas Cook Airline.

Wie «The Sun» berichtet, wurde die junge Frau von vier Crew-Mitgliedern umringt, die ihr Outfit als «unangebracht» und «anstössig» bezeichneten. Sie drohten, sie aus der Maschine zu werfen, wenn sie sich nicht umziehen würde.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY