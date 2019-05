Hier hält der trauernde Witwer erstmals sein Baby

Die 19-jährige Marlen Ochoa-Lopez wurde am 23. April in Chicago brutal ermordet. Zu jenem Zeitpunkt war sie im neunten Monat schwanger gewesen. Ihre mutmassliche Mörderin hatte ihr nach dem Tod das Baby aus dem Bauch geschnitten und es unter dem Vorwand, es sei ihr eigenes Kind, in ein Spital gebracht.

Lange war nicht klar, ob das Neugeborene überleben würde. Rund um die Uhr wurde es medizinisch betreut. Erst drei Wochen nachdem die Mutter als vermisst gemeldet worden war, wurde ihre Leiche im Haus der mutmasslichen Täterin gefunden. Gegen die 46-jährige Frau und ihre Tochter wurde Anklage wegen Mordes erhoben, wie die «Bild»-Zeitung schreibt.

Erst jetzt, vier Wochen nach der Tat, ist es dem hinterbliebenen Vater endlich erlaubt worden, seinen Sohn in den Armen zu halten. Eine Freundin der Familie postete die Bilder des rührenden Augenblicks auf Facebook. Dazu schreibt sie: «Er hat seine Augen geöffnet!! Wir beten für ein Wunder.»

(doz)