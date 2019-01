Das letzte Foto des vermissten Fussballprofis

Die Polizei von Guernsey sucht derzeit mit zwei Helikoptern, zwei Flugzeugen und einem Rettungsschiff nach den zwei Passagieren eines Fliegers, der über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden ist. Die Maschine vom Typ Piper Malibu war am Montagabend am Flughafen von Nantes abgeflogen. An Bord sass der 28-jährige Fussballer Emiliano Sala, der erst vergangenen Samstag für umgerechnet 19,3 Millionen Franken vom FC Nantes zum Premier-League-Club Cardiff City gewechselt hatte. Gegen 20.30 Uhr verlor der Tower beim Leuchtturm Casquets den Kontakt zur Maschine.

11.45am update



So far over 1,000sq miles have been searched by a total of five aircraft and two lifeboats. It is being co-ordinated by the Joint Emergency Services Control Centre.



There has been no trace of the aircraft.



The search is continuing.