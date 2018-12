«Opfer lagen in Blutlachen am Boden»

Am Freitagmorgen kam es in Wien zu einer Schiesserei vor einem Restaurant. Der Täter schoss zwei Personen in den Kopf. Der eine erlag noch am Tatort seinen Verletzungen, der andere schwebt in Lebensgefahr. Die Opfer und der Täter sollen sich gekannt haben, denn sie assen zuvor gemeinsam im Restaurant. Die Polizei schliesst daher einen terroristischen Hintergrund aus.

«Ich habe die Verletzten gesehen», berichtet ein Augenzeuge gegenüber «Oe24». «Zwei lagen in Blutlachen auf dem Boden und eine dritte Person, versuchte, mit einem der am Boden Liegenden zu sprechen.» Andere Menschen seien aus Angst davon gerannt.

«Es waren laute, krachende Schüsse»

Eine Ladenbesitzerin sah ebenfalls viele Leute rennen, die nach den Schüssen flohen. «Ich habe sechs oder sieben Schüsse gehört. Die Menschen sind schreiend weggelaufen», sagt sie gegenüber heute.at. Sie habe zuerst einmal die Türe zugesperrt und fünf Minuten abgewartet. Als sie schliesslich ihren Laden verliess, habe sie die Leichen auf dem Boden gesehen.

Auch eine weitere Ladenbesitzerin hat die Schüsse gehört. «Es waren richtig laute, krachende Schüsse», sagt sie zu heute.at. Danach sei alles sehr schnell gegangen. Die Polizei und die Rettung waren sofort vor Ort. Ebenfalls sei ein Auto mit Bluttransfusionen gekommen. Nach diesem Vorfall habe sie aber dennoch keine Angst.

«Wir mussten den Täter wiedererkennen»

Eine Coiffeuse, die gerade auf ihre nächste Kundin wartete als die Schüsse fielen, sagt zu «Oe24»: «Ein älteres Ehepaar kam in den Salon gestürzt und erzählte von den Schüssen. Daraufhin haben wir herausgeschaut und gerade den Täter vorbeirennen sehen, die Pistole noch in der Hand.» Daraufhin sperrten sie die Türen zu und brachten die Kunden in einen sicheren Hinterraum.

«Der Täter war gross, stärker gebaut, komplett schwarz angezogen und trug eine schwarze Mütze», erzählt sie. Die Polizei hat die Coiffeuse zusammen mit ihrer Arbeitskollegin lange vernommen. Auf dem Polizeiposten seien ihnen rund zehn Männer gezeigt worden, von welchen sie aussagen mussten, ob einer der Täter sein könnte.

(doz)