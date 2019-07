«Bezahl für deinen Trip oder such dir einen Job!»

«Hallo, mein Name ist Sergey und ich reise während fünf Monaten durch Asien. Hongkong ist fantastisch, aber auch sehr teuer. Deshalb reicht mein Geld nicht, um meine Reise fortzusetzen. Bitte helft mir!» Mit diesen mit blauem Stift auf ein Stück Karton geschriebenen Zeilen bettelt ein junger Mann in Indonesien um einen Zustupf in seine Reisekasse.

Di Indonesia sekarang mulai banyak kasus 'begpacker', backpacker bule yang ke Indonesia modal duit sedikit dan ujung-ujungnya malah ngemis/minta donasi dengan narasi bodong/berjualan dan bekerja ilegal padahal visa turis.



Prihatinnya, masih banyak org Indonesia yg memaklumi pic.twitter.com/sQePRjniap — carrie 🦋 (@crrisatea) July 7, 2019

Sergey ist ein sogenannter Begpacker. Beg heisst auf Englisch so viel wie betteln, und er ist nicht der Einzige seiner Gattung. Immer mehr westliche Rucksacktouristen bitten während ihrer Reisen durch die Welt um Geld – vor allem bei Reisen durch Entwicklungsländer. Sei es mit Gitarre oder Geige untermaltem Gesang oder einfallslosen Kartonschildern wie jenem von Sergey – es sind Aktionen wie diese, die bei der lokalen Bevölkerung immer mehr auf Ablehnung stossen. Wenn man bedenkt, dass in Bali fast ein Drittel der Bevölkerung in Armut lebt, völlig zu Recht.

«Wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch»

Der in Südkorea lebende Journalist Raphael Rashid stört sich ebenfalls an den bettelnden Touristen. Auf Twitter veröffentlichte er ein Bild eines westlichen Reisenden, der auf der Strasse bettelt.

Offenbar habe diese Szene bei einem älteren Mann das Fass zum Überlaufen gebracht: «Ein Grossvater konfrontierte diesen schamlosen Drecksack und sagte ihm in gebrochenem Englisch, er solle in sein eigenes Land zurückkehren», schreibt Rashid auf Twitter. Der Bettler soll dem alten Mann daraufhin entgegnet haben: «Wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch.»

So finally, a grandfather confronted this shameless #begpacker scumbag and told him in broken English to go back to his own country. The guy shouted back to the old man something like "If you don't like it, you go". Really unbelievable and shameless. Again, zero crackdown. pic.twitter.com/1Ls5t9rEuF — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 5, 2019

Auch andere Twitter-Nutzer beschweren sich über die Schmarotzer. Der Tenor: «Bezahl gefälligst für deinen eigenen Trip oder such dir einen Job!»

Of course it's UNFAIR. Indonesians MUST do all the papers at the embassies before going abroad to EU, AU, UK, US, and suddenly people from EU/AU/UK/US can just come to Indonesia with Free Visa and then begging on the street? No Way! That's annoying. https://t.co/FtXTRoLzhD — A.M.Hadi (@hadimunich) July 4, 2019

The begpacker problem is a widespread issue in Bali and throughout the regionhttps://t.co/fxD3y8n6Yo — Franky Tts (@FrankyTts) June 29, 2019

Utterly gross #begpacker trend. Pay for your own damn trip of get a job.



Profesional pride note: just because you can speak a language does not mean you can teach it. #EFL #ELT #English #teaching https://t.co/BhqIsanV70 — Captain Andy (@CorsairHermes) July 3, 2019

Bettelnde Touristen werden an Botschaft verwiesen

Auf der indonesischen Insel Bali reagiert nun sogar die Politik auf die steigende Anzahl Begpacker: Wie das Newsportal Detik schreibt, hat die Einwanderungsbehörde damit begonnen, Meldungen an die zuständigen Botschaften zu machen, damit die Betroffenen betreut werden können. Betteln würden vor allem Australier, Briten und Russen.

