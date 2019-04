Das teuerste Bild der Welt ist verschwunden

Leonardo da Vincis Jesus-Bildnis «Salvator Mundi» ist das teuerste Gemälde der Welt. 2017 liess es der russische Milliardär Dmitri Rybolowlew über das New Yorker Auktionshaus Christies versteigern. Für die Rekordsumme von 450 Millionen US-Dollar wechselte es schliesslich seinen Besitzer.

Wohin der «Erlöser der Welt» verkauft wurde, weiss man nicht genau. Es gilt laut Medienberichten aber mittlerweile als gesichert, dass hinter dem anonymen Käufer der saudische Prinz Badr bin Abdullah steckt. Dieser soll im Auftrag von Kronprinz Mohammed bin Salman gehandelt haben.

Ausstellung wieder abgesagt

Nur wenige Wochen nach der Auktion kündigte das Louvre in Abu Dhabi via Twitter an, da Vincis Meisterwerk bald auszustellen. Doch diese Pläne wurden kurzfristig und ohne Angabe von Gründen auf Eis gelegt. Seither gilt «Salvator Mundi» als verschwunden.

Laut «New York Times» weiss man weder im Pariser Louvre noch in dessen Ableger in Abu Dhabi, wo sich das Bild derzeit befindet. Jetzt wird spekuliert: Hängt das teuerste Gemälde der Welt nun in den Privatgemächern des saudischen Kronprinzen? Oder wurde das Jesusbildnis gar zerstört?

(20 Minuten)