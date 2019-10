Restaurant-Decke stürzt auf Gäste

In Étrembières, einer Gemeinde in Frankreich jenseits der Schweizer Grenze in der Nähe von Genf, kam es am Sonntag gegen 13.30 Uhr zu einem Zwischenfall. Wie «Le Matin» berichtet, stürzte eine Zwischendecke des asiatischen Restaurants «Wo Wo» während der Mittagszeit ein.

350 Quadratmeter der Decke fielen auf die Kunden, die aber hauptsächlich mit nur kleineren Verletzungen davonkamen. Zwei Männer – darunter ein 39- und ein 65-Jähriger – mussten sich allerdings ins Spital begeben und untersucht werden.

Dimanche à #Etrembières les clients d'un restaurant asiatique ont eu une drôle de surprise : le ciel leur est tombé sur la tête !https://t.co/AxddV9U0mp — Groupe Le Messager (@LeMessagerfr) October 14, 2019

Das Restaurant hätte in den kommenden Wochen renoviert werden sollen. Nun muss das Lokal bis auf weiteres geschlossen bleiben. Für die elf Mitarbeiter bedeutet dies einen unerwarteten Jobverlust.

