Ein defektes Flugzeug hat den Betrieb am Londoner Flughafen Stansted am Freitagabend vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die Crew einer Laudamotion-Maschine musste den Start wegen Triebwerksproblemen abbrechen, wie es in einem Tweet der Fluggesellschaft hiess.

Die Passagiere seien noch auf dem Rollfeld zum Verlassen der Maschine aufgefordert worden. Acht Passagiere erlitten leichte Blessuren, wie ein Flughafensprecher der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte.

Flights at @STN_Airport are currently suspended due to an aircraft on the runway following an aborted take off due to a suspected engine problem.We will post further updates as soon as they become available. Thank you. pic.twitter.com/u8QKbBCM2U– London Stansted Airport (@STN_Airport) 1. März 2019

Augenzeugen berichteten PA zufolge von einem «lauten Knall», wenige Sekunden, nachdem das Flugzeug zum Start beschleunigt hatte. Der Flughafen blieb rund drei Stunden lang gesperrt. Später wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Das Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft wollte ursprünglich nach Wien fliegen.

Passengers reveal terrifying aborted takeoff as #StanstedAirport grounds ALL flights https://t.co/S0NDwDcWA0pic.twitter.com/CqcAYBjIgI– Daily Mirror (@DailyMirror) 1. März 2019

(sda)